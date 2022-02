ABG og Barclays kutter kursmålet på Telenor

Onsdag presenterte Telenor sine fjerdekvartalstall. Selskapet omsatte for 28,15 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 2,96 milliarder kroner. Samtidig ble det kjent at Telenor vil dele ut 13 milliarder kroner i utbytte.

Ledelsen jobber videre med de annonserte fusjonene i Malaysia og Thailand, samt det mye omtalte salget i Myanmar.

Nyhetene førte til at aksjen falt 5,6 prosent til 137,80 kroner.

Ifølge TDN Direkt nedjusterer ABG Sundal Collier kursmålet på Telenor fra 175 til 170 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes mens tallknuserne i Barclays senker kursmålet fra 135 til 130 kroner og opprettholder sin underweight-anbefaling.