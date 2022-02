Teleselskaper kommer med advarsel om nye svindelmetoder

Falske fakturaer sendes ut til teleselskapenes kunder samtidig som selskapene selv sender ut faktiske fakturaer, varsler Telenor og Telia. De ber kunder være obs på suspekte eposter.

Det kan blant annet stå at du har betalt dobbelt, og at for å få pengene igjen må du trykke deg inn på en lenke og oppgi kontoopplysninger. I de falske fakturaene ligger det også en advarsel om tidspress, skriver NRK.

Sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor sier at lenkene som ligger i disse fakturaene, sannsynligvis er til en falsk nettside, hvor man blir bedt om å oppgi kontoopplysninger slik at «Telenor» eller «Telia» kan refundere beløpet.

– Gjør du ikke dette i tide, trues det med at abonnementet ditt blir sperret, eller at pengene du har til gode forsvinner. Å dobbeltbetale en faktura forekommer fra tid til annen, og iveren etter å få tilbake pengene kan fort bli stor, sier han til kanalen.

(NTB)