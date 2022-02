Næringsministeren må svare for Telenors Myanmar-salg i Stortinget

Torsdag stilte nemlig Venstres Ola Elvestuen et spørsmål i Stortinget til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om hvordan han vil forhindre at metadata fra Telenor Myanmar havner i hendene på juntaen, i og med at staten har 54 prosent eierskap i Telenor. Det må Vestre svare på kommende torsdag.

– Vi vet at nærmere 2.000 er drept så langt siden kuppet, at mange flere er arrestert. Dette salget er en direkte trussel mot flere millioner mennesker. Dataene må slettes før et salg, og jeg forventer at regjeringen er i dialog med Telenor om dette, sier Elvestuen til Bistandsaktuelt.

Bondevik bekymret

Om få dager ventes det at salget av Telenors Myanmar-virksomhet til libanesiske M1 Group og myanmarske Shwe Byain Phyu Group blir godkjent. Frykten blant menneskerettighetsorganisasjoner er at informasjon om aktivister og andre kan bli lekket til militærjuntaen.

Også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er bekymret for salget.

– Veldig mye er uavklart. Telenor har hensynet til lokalt ansattes sikkerhet å ivareta. Samtidig må jeg si at jeg er urolig for det som nå ser ut til å skje. Om salget innebærer eierandeler til et lokalt selskap med et nært forhold til militærregimet, og dersom salget betyr at kundenes brukerdata kan tilfalle regimet, er det urovekkende, sier Bondevik.

Politianmeldelse

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har anmeldt Telenor til norsk politi for salget, som de mener bryter straffelovens kapittel 16 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

– Telenor Myanmar er lovpålagt å oppbevare kundedata i flere år, og det må selskapet gjøre også når det skifter eier. Vi forstår at noen kan reagere på dette, men det er altså noe de er forpliktet til ved lov. Å bryte eller ikke etterleve de lovene som gjelder i Myanmar, kan få helt uakseptable konsekvenser for våre medarbeidere, som verken Telenor Myanmar eller vi som eier kan leve med, sier kommunikasjonssjef Gry Rhode Nordhus i Telenor Group i en epost til NTB.

NTB