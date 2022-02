Nortel mer enn doblet omsetningen

Nortel fikk en justert EBITDA på minus 7,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot minus 6,6 millioner kroner samme periode foregående år.

Omsetningen i kvartalet ble på 30,1 millioner kroner, opp fra 13,7 i fjerde kvartal 2020.

Driftsresultatet utgjorde minus 14,9 millioner kroner, mot minus 13,3 i samme periode i året før.

– Nortel er et vekstselskap og vi er finansiert for å håndtere den veksten. Man har en periode med negative resultat før man når kritisk masse. I 2022 skjer det veldig mye i selskapet og vi ser at dette målpunktet med å bli positiv på kontantstrømmen det kommer til på inntreffe i 2022., sier adm. dir. Christian Pritchard til Finansavisen.

Han legger til at de også gjør andre grep for løfte blant annet marginen ved å oppgradere status fra SP til MVNO, som er det høyeste tjenestenivået man kan få i et nett, når man leier nett slik selskapet gjør av Telenor

– Det gjør at vi kan fokusere mer på tjenesteutvikling og marginutvikling.

Pritchard sier at de er veldig forsiktig med å guide på inneværende kvartal og år, men sier at de er et vekstselskap og at det skjer mye spennende i 2022.

(TDN Direkt / Fa)