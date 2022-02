Lyse kjøper Ice Group Scandinavia

Infrastrukturselskapet Lyse har inngått en avtale om å kjøpe Ice Groups datterselskap Ice Group Scandinavia Holdings i en avtale som verdsetter selskapet til 5,56 milliarder kroner.

Ice Group venter å motta rundt 3 milliarder kroner etter at transaksjonen er fullført. Pengene skal gå til å nedbetale noe gjeld, i tillegg til å gjøre opp den langvarige lånetvisten med det amerikanske fondet GoldenTree.

Det opplyses i meldingen at 2,9 milliarder kroner skal gå til gjeldsforpliktelser og forliket med det amerikanske fondet.

«Etter at transaksjonen er fullført, venter selskapet at det bare vil være et begrenset utestående beløp igjen til aksjonærene», heter det.

Inngår forlik

Ice Group har vært i en mangeårig lånetvist med det amerikanske fondet GoldenTree, som var långiver i Ice-selskapet AINMT Holdings.

AINMT har nå inngått et forlik med GoldenTree og andre långivere i låneavtalen, som innebærer at AINMT betaler 1,55 milliarder kroner til GoldenTree.

Amerikanerne har lenge hevdet at Ice har brutt lånevilkårene i det såkalte PIK-lånet (payment in kind, red. anm.), en lånetype som gis til bedrifter som anses å ha høy finansiell risiko, utstedt tilbake i 2015. Ice har imidlertid sagt at det ikke er noen hold i påstandene.