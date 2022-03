Kinesisk teleselskap utestengt i USA

Inndragningen er det seneste utslaget av den sydende konflikten mellom amerikanske og kinesiske myndigheter. Tidligere har China Telecom og China Unicom mistet lisensene sine. Nå har altså Pacific Networks og datterselskapet ComNet fått 60 dager på seg til å avvikle driften.

– Det at disse selskapene er eid og kontrollert av kinesiske myndigheter medfører alvorlig risiko for rikets sikkerhet og rettshåndheving, sier det amerikanske teletilsynet FCC. De legger til at Kina kunne overvåke og forstyrre kommunikasjon i USA.

Kina sier på sin side at USA strekker begrepet «rikets sikkerhet» altfor langt i denne saken.

– Dette er misbruk av statens makt og en urimelig undertrykking av kinesiske selskaper, sier talsmann Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet. Han sier Kina vil fortsette å treffe nødvendige tiltak for å sikre kinesiske bedrifters interesser og rettigheter.

(NTB)