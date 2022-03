Telenor Infra sikrer seg avtaler

Telenor Infra har signert avtaler med Binto, Oppland Elektro og Site Service om landsdekkende tjenester for utbygging og tilsyn med kritiske anlegg for telekommunikasjon, opplyses det i en melding.

Adm. direktør Christina Endresen i Telenor Infra beskriver signeringen som en milepæl.

– Dette er en merkedag for oss og en dag vi har sett frem til siden oppstarten av Telenor Infra for to år siden. Vi har nå signert en viktig avtale med solide aktører som innehar samme engasjement for infrastruktur, bærekraft og sikkerhet som vi har i Telenor Infra, sier hun.

– Det er også viktig for oss å ta del i utviklingen av et robust entreprenørmarked i Norge, både sentralt og i distriktene. Vi ser frem til å starte reisen og til å sikre en bærekraftig modernisering av Telenors master, tårn og bygg med våre nye partnere. La første ordre sendes, sier Endresen.

(TDN Direkt)