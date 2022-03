Tar 800 millioner i tap på Myanmar-salget

Telenor har i dag gjennomført salget av Telenor Myanmar.

I forbindelse med transaksjonen har Telenor mottatt 50 millioner dollar – rundt 450 millioner kroner. De resterende 55 millioner dollar skal gjøres opp i fem like store avdrag over de neste fem årene.

Transaksjonen innebærer kun mindre endringer i egenkapitalen til Telenor Group. Imidlertid vil salget medføre at akkumulerte tap på rundt 800 millioner kroner knyttet til omregningsdifferenser tidligere innregnet som øvrige resultatelementer reklassifiseres til resultatregnskapet.

– Sikkerhetssituasjonen er ekstrem og blir stadig verre, og vi må sørge for at måten vi forlater Myanmar på ikke øker sikkerhetsrisikoen for våre ansatte, sa Brekke da salget ble godkjent.

– Med få tilgjengelige alternativer, anser vi salget av Telenor Myanmar å være det mest realistiske alternativet for å holde våre ansatte trygge.

Salget har blitt fordømt av flere, deriblant Kirkens Nødhjelp.

– Folk i Myanmar er nå livredde for hva konsekvensene vil bli. Dersom sensitive persondata er solgt videre, kan Telenor sette folk sine liv i fare, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp.

Transaksjonen medfører en negativ kontantstrømeffekt på rundt 1,5 milliarder kroner da kontantbeholdningen i Telenor Myanmar bare delvis kompenseres av salgsvederlaget. Transaksjonen vil bli bokført i første kvartal.

På grunn av den usikre situasjonen i Myanmar vil Telenor ikke bokføre den utsatte delen av betalingen i forbindelse med gjennomføringen av transaksjonen.