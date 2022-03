Telenor får medhold i skattesak

Telenor har fått medhold i en skattesak knyttet til oppgjør under garantier for finansiering i det indiske datterselskapet Unitech Wireless. Telenor fradragsførte tapet i skattemeldingen for 2013.

Den 5. juni 2019 mottok Telenor vedtak fra skattekontoret der fradrag ble nektet. Som følge av vedtaket ble det ført en skattekostnad på 2.491 millioner kroner i regnskapet. Skattebeløpet med tillegg av renter på 166 millioner kroner ble betalt i 2019. Telenor påklagde vedtaket, og Skatteklagenemnda opprettholdt skattekontorets vedtak den 10. februar 2021, opplyses det.

Telenor tok ut søksmål for Oslo Tingrett. I dom mottatt 28. mars 2022 har Oslo Tingrett gitt Telenor medhold i at tapet var fradragsberettiget i 2013.

«Staten har adgang til å anke dommen. Myndighetene plikter ikke å tilbakebetale skattebeløpet før det eventuelt foreligger endelig rettskraftig dom i favør av Telenor», skriver selskapet.

