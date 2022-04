Skjøvet ut av topp tre

Samsung Electronics snek seg inn på topp tre blant de mest solgte smarttelefonene i februar, men ble i mars skjøvet ut igjen av Apple, ifølge Telia.

Samsung Galaxy S22 Ultra har falt fra en annenplass til en fjerdeplass på mobiloperatørens salgsoversikt.

Denne viser også en ny bestselger. Apple iPhone 13 Pro har rykket opp fra en tredjeplass i februar til en førsteplass i mars. Bestselgeren i februar, Apple iPhone 13 Pro Max, har falt ned til annenplass. Og Apple iPhone 13 har rykket opp fra fjerde- til tredjeplass.

Resten av topp ti er like mye Apple som Samsung.

Og samlet har de to techgigantene like mange modeller inne blant topp 15.

«Det er fortsatt Apple og Samsung som står sterkest hos våre kunder, og det er spesielt nyeste generasjon telefoner som selger mest. Vi ser også at alle Samsungs tre nye toppmodeller har funnet veien til topp ti i mars», sier Siv Færø, ansvarlig for salg og kanalstyring for privatmarkedet i Telia.