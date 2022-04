Mobilutfordrer gjør oppkjøp – varsler emisjon

Nortel har inngått avtale med Atea AS om å kjøpe Atea Mobil. Nortel overtar med dette Ateas kundebase med inntil 21.000 aktive brukere, går det frem av meldinger fra de to selskapene torsdag.

Partene er enige om en kjøpesum på inntil 72,5 millioner kroner. Nortel vil videre gjennomføre en rettet emisjon på opptil 80 millioner kroner, med en kurs på 18 kroner pr aksje, i forbindelse med transaksjonen. Tilrettelegger for oppkjøpet har vært Sparebank 1 Markets.

Emisjon til 15 prosent rabatt

Nortel vil i forbindelse med transaksjonen gjennomføre en rettet emisjon på 67,5-77,8 millioner kroner til kurs 18 kroner.

Aksjen falt 2,8 prosent til 21,20 kroner torsdag, og emisjonen gjøres dermed til 15 prosent rabatt.

Flere investorer har forpliktet seg til å tegne seg for totalt 66,4-67,5 millioner kroner i emisjonen, hvor blant annet Telavox AS har forpliktet seg for 36-37,1 millioner.

Tredje størst i bedriftsmarkedet

– Nortel og Atea Mobil har begge vært tøffe utfordrere av Telenors og Telias duopol i bedriftsmarkedet. Når Nortel nå kjøper Atea Mobil blir vi en enda sterkere aktør. Det vil komme kundene til gode gjennom økt konkurranse og utvikling av nye tjenester innen mobilkommunikasjon, sier administrerende direktør Christian Pritchard i Nortel.

Virksomhetsoverdragelsen gjør at Nortels kundebase er forventet å være på om lag 60.000 aktiverte sim i juli i år, noe som gjør Nortel til Norges tredje største aktør i bedriftsmarkedet. Selskapet forventer en positiv EBITDA i 2022 som følge av transaksjonen.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen har Nortel også inngått partneravtale med Atea, om salg og distribusjon av Nortels produkter og tjenester. I tillegg skal Nortel levere mobiltjenester til Ateas rundt 1.750 ansatte på 22 kontorer rundt om i Norge.

(TDN Direkt)