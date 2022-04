Nortel-sjefen etter oppkjøp: – Vi rykker opp på en god tredjeplass

Det børsnoterte mobilselskapet Nortel satser på bedriftsmarkedet og kjøper nå opp konkurrenten Atea. Med det rykker Nortel oppover i klassen og blir tredje størst, og den største utfordreren til de to store i markedet: Telenor og Telia. Her forteller Nortel-sjef Christian Pritchard om oppkjøpet og at han tror selskapet vil gå i pluss i år.