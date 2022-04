Ericsson legger ned virksomheten i Russland på ubestemt tid og tar avsetninger på 900 millioner svenske kroner nå i første kvartal, melder den svenske telekomgiganten mandag.

I slutten av februar stanset selskapet alle sine leveranser til kunder i Russland. Nå stanses all virksomhet som berøres av sanksjonene som er innført mot Russland.

De 900 millioner kronene vil gå til nedskrivninger av eiendeler og andre ekstraordinære kostnader. Beløpet inkluderer ikke kostnader knyttet til personaloverflødighet.

Rundt en tredjedel av beløpet vil påvirke kontantstrømmen, påpeker Ericsson.

600 ansatte

Selskapet har rundt 600 ansatte i Russland, men ingen produksjon i landet, ifølge Reuters.

De ansatte er nå i lønnet permisjon.

PP Insights-analytiker Paolo Pescatore konstaterer overfor nyhetsbyrået at bortfallet av Russland-markedet vil være en stor smell for både Ericsson og rivalen Nokia, da de ikke vil få betalt for sine nettverkstjenester i landet.