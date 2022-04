Nokia trekker seg ut av Russland

Nokia opplyser i en børsmelding at det har vært klart for selskapet at det ikke kan fortsette i Russland helt siden de tidlige dagene av krigen i Ukraina. Selskapet har de siste ukene skalert ned aktiviteten betraktelig, men trekker seg nå helt ut.

Selskapet viser til at vestlige myndigheter har uttrykt bekymring for at kommunikasjonsnettverket i Russland vil bryte sammen, og at det vil få humanitære konsekvenser. I tillegg er det et ønske om å holde informasjonsflyten til vanlige russere åpen.

– Derfor vil vi samtidig som at vi trekker oss ut, ha som mål å tilby nødvendig støtte til å opprettholde nettverkene, og vi søker relevante lisenser for å sørge for dette i tråd med sanksjonene som gjelder nå, opplyser Nokia.

NTB