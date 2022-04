KOSTBART: Oppussingen av Njord-plattformen ble langt dyrere enn planlagt. Prosjektet er likevel et godt eksempel på at industriaktører som Aker Solutions og Equinor vil koble stadig flere ting på nett for å overvåke, analysere og optimalisere drift på sine industrianlegg. Her er Njord A-plattformen avbildet under tauing fra Aker Solutions' verft på Stord og på vei mot Njord-feltet i Nordsjøen for kort tid siden. Foto: Jan Arne Wold / Equinor