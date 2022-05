NORGES-VISITT: Allison Kirkby startet i mai 2020 som konsernsjef i Telia. Under pandemien har hun fått til et par besøk hos sine norske kollegaer. Her er hun avbildet i den sosiale sonen på kontoret på Helsfyr i Oslo med Norgessjef Norgessjef Stein-Erik Vellan like før påske. Marius Lorentzen / Finansavisen