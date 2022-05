Telenor-datter omsatte for 3,2 milliarder

Telenors datterselskap i Malaysia, Digi, fikk en EBITDA før andre poster på 1.573 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 1.552 millioner kroner i samme periode året før.

Digi hadde driftsinntekter på 3.209 millioner kroner i kvartalet, ned fra 3.244 i samme periode året før, mens driftsresultatet utgjorde 915 millioner kroner i perioden, opp fra 902 millioner.

Driftsinvesteringer, eksklusive spektruminvesteringer, endte på 176 millioner kroner i kvartalet.

Tjenesteinntekter falt med to prosent i lokal valuta, og EBITDA steg med en prosent. Antall abonnementer falt med 77.000 til 10,241 millioner i løpet av kvartalet.

I rute

Selskapet melder også at de er i rute for å nå finansiell guiding for 2022.

Digi har tidligere guidet en EBITDA i 2022 på rundt fjorårets nivå. Videre ventes driftsinvesteringene (capex) som andel av inntektene også å være rundt 2021-nivået.

Tjeneste-inntekter i 2022 ventes å komme tilbake til vekst.

«Nedgangen i tjenesteinntekter ble redusert til marginale -0,7 prosent år over år, som indikerer jevn fremgang mot selskapets ambisjon om å gå tilbake til tjenesteinntektsvekst i 2022», skriver Digi i førstekvartalsrapporten.

(TDN Direkt)