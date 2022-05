Telia-kunder utsatt for virusangrep

Ifølge Telia dreier det seg om et såkalt Flubot-angrep, skriver NRK. De siste dagene har Telia blokkert mellom 50 og 70 numre som det ringes eller sendes SMS fra.

Flubot-angrep går ut på at man mottar en SMS eller MMS, som ofte sier at man har mottatt en pakke, at en video av deg ligger ute på nettet eller andre ting som gjør at man blir nysgjerrig.

For å få se videoen eller vite mer må man trykke på lenken i meldingen – som altså er det du ikke må gjøre.

Telia opplyser at dersom du skulle være så uheldig å ha fått installert appen Flubot på din telefon, kan den laste ned lagret innhold og forsøke å lure deg til å oppgi bankdetaljer. Den kan i tillegg sende SMS med tilsvarende innhold videre i store volum.

(NTB)