Kraftig resultatløft i Telenor: Advarer samtidig mot marginpress

Telenor slapp tirsdag resultater fra første kvartal som viser en underliggende vekst i inntektene, men samtidig et press på inntjeningen.

Telenor-aksjen deiset ned over fire prosent da Oslo Børs åpnet, men hentet seg deretter noe inn.

Antallet kunder økte med 800.000 til 172,2 millioner, underliggende omsetning med 0,5 prosent og bunnlinjen viser en økning i resultat.

Samtidig som det er skyer i horisonten, har Telenor nå fått gjennomført salget av Myanmar-virksomheten etter militærkuppet på starten av 2021. Foreløpig har Telenor fått ut 50 av de 105 millioner dollarene som libanesiske M1 Group skal betale.

– Jeg er spesielt fornøyd med veksten i mobilinntekter og ARPU (snittinntekt per kunde, journ.anm.) i våre nordiske virksomheter. Dette demonstrerer mulighetene som ligger i å tilby kvalitetsnettverk og tjenester i verdens mest avanserte telekommarkeder. I Asia ser vi solid vekst i Bangladesh og Pakistan, sier konsernsjef Sigve Brekke i børsmelding.

Samtidig jobbes det videre med å få godkjent fusjonene Telenor har annonsert i Malaysia og Thailand. I Malaysia har telemyndighetene ytret en innledende bekymring for konkurranseforholdene.

– Vi er per i dag positive til at transaksjonen i Malaysia vil fullføres i andre halvår. I Thailand regner vi med at godkjenningen vil komme raskere, allerede i første halvår, sa Brekke under presentasjonen.

Telenor varsler også at de arrangerer kapitalmarkedsdag den 20. september.

En fordyrende cocktail

Selskapet beholder guidingen for 2022 som ble gitt i februar, men legger nå også ved noen advarsler til markedet om en svakere marginutvikling den kommende tiden:

«Vi forventer at EBITDA-veksten vil ligge bak inntektsutviklingen i noen kvartaler».