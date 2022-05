Telenor vurderer å etablere nytt fiberselskap

Telenor vurderer å etablere et selskap for passiv fiberinfrastruktur i Norge, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge til TDN Direkt tirsdag.

Passiv fiberinfrastruktur er knyttet til den delen av fibernettet som er plastrørene og fibertrådene i rørene, mens utstyr som står på enden av fiberkablene og har strøm på seg kalles aktivt utstyr, forklarer Furberg

– Dette er noe vi vurderer å gjøre. Formålet med det er drevet ut i fra at vi fortsatt ser mulighet for lønnsomme investeringer innenfor fiber, vi ønsker å fortsette å holde oppe investeringsnivået på fiber, i tillegg ser vi også at mange andre europeiske telekomselskap ser på muligheten for, og allerede har gjort etablering av slike fiberselskap, sier han.

– Telenor vil fortsatt ha kontroll og være majoritetsaksjonær, så hvis vi skal gjøre dette så er det en minoritetsaksjonær man eventuelt henter inn, type en investor som ser etter lange forutsigbare kontantstrømmer, sier Furberg.

I 2023 forventer Telenor Norge å redusere driftskostnader med 1-3 prosent. En del av denne kostnadsreduksjonen knytter seg til utfasingen av kobbernettverket, forklarer Telenor Norge-sjefen.

– Men det vil også være andre områder hvor vi hele tiden ser etter muligheter å gjøre ting billigere og bedre, sier han.

TDN Direkt