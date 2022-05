Tre årsaker til kostnadsøkningen i Telenor

– Telenor mener det ikke er naturlig å ha samme type reduksjon i kostnadene i 2022 som de to foregående årene, sier finansdirektør Tone Hegland Bachke i Telenor til TDN Direkt tirsdag.

I første kvartal 2022 var Telenors organiske driftskostnader 8.176 millioner kroner, som dermed var opp fem prosent på årsbasis.



– Vi har hele tiden sagt at noen kostnader, spesielt salgs og markedsføring og for så vidt aktivitetskostnader, vil komme tilbake når pandemien går inn i en annen fase, og det er ikke uventet fra vår side at man får en effekt på kostnader, sier hun.

Ifølge finansdirektøren er det i hovedsak tre elementer bak kostnadsøkningen i første kvartal 2022:

– Vi ser det er økte energikostnader. Vi har også økte kostnader knyttet til salg og markedsføring, hvor vi forsøker å få raskere vekst i Bangladesh og Sverige, og disse to markedene utgjør 75 prosent av økningen i salgs- og markedsføringskostnadene. Det siste elementer er prosjektkostnader, som relateres til de prosessene vi har med å utvikle Telenor, og det er hovedsakelig knyttet til M&A-prosessene i Thailand og Malaysia, sier Bachke.

Telenor venter også effekter i andre kvartal 2022:

– Vi ser at det høye kostnadsnivået for energi fortsetter, transaksjonene fortsetter jo, og for salg og markedsføring vil vi fortsette å vurdere hvor mye markedsmidler vi vil bruke i de ulike markedene, sier hun.

TDN Direkt