Fransk milliardær kan kjøpe opp britisk telekom-kjempe

For ett år siden kom det frem at franske Patrick Drahi ble den største aksjonæren i BT Group - tidligere kjent som British Telecom. Selskapet står for den største delen av bredbåndsutviklingen i Storbritannia.

Med ham på toppen av aksjonærlistene finner vi T-Mobile Holdings (Deutsche Telekom) og BNP Paribas (Suisse) SA.

Oljefondet ligger som nummer fire, med en eierandel på 2,97 prosent.

På tirsdag utgår en regel som har gjort at han ikke har kunnet lansere et oppkjøpsforsøk av selskapet, av konkurransemessige hensyn.

Det er usikkert hva som er Drahis planer for selskapet, og om han vil bruke muligheten til å sikre seg selskapet, skriver Bloomberg. Avisen viser til uttalelser fra adm. direktør Phillip Jansen om at Drahi er en hyppig pådriver av raskere fiberutbygging.

Dyrt selskap

Milliardæren kan imidlertid ikke kjøpe opp selskapet alene. BT Group er verdsatt til 17,6 milliarder pund, over 210 milliarder kroner, mens Drahis formue ligger rundt 80 milliarder kroner.

Han har imidlertid frem til 2025 å gjøre et oppkjøp, og det er spekulert i at Deutsche Telekom kan bli en samarbeidspartner. Selskapet skal ifølge analytikere kunne være interessert i å bygge sin eierandel i BT med Drahis Altice USA Inc., som er en amerikansk kabelnettutbygger.

Ifølge Bloomberg har ikke-navngitte kilder sagt at BT Group forbereder seg på et oppkjøpsforsøk på et eller annet tidspunkt.