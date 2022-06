Nortel skal samarbeide med Techstep

Techstep blir strategisk samarbeidspartner og distributør av Nortels produkter og tjenester i Norge. Samtidig tilbyr Nortel Techsteps administrerte mobilitetsløsninger til nye og eksisterende kunder, fremgår det av meldinger fra selskapene onsdag.

– Som utfordrer i det norske mobilmarkedet for bedrifter har Nortel hatt en strategi om å bygge en bred og tung distribusjon, avtalen med Techstep styrker vår konkurransekraft markant. Avtalen er av stor betydning hvor samarbeidet er omfattende i en to-veis modell. Techstep skal levere løsninger, abonnement og tjenester fra Nortel bundlet med Techstep sine kvalitetsløsninger for mobile management, blant annet Techstep's unike løsning for kostnadskontroll, tidligere kjent som Mytos. Vi ser frem til samarbeidet og med Techstep sin posisjon i markedet vil samarbeidet gi volumer av stor betydning på salg, sier adm. dir. Christian Pritchard i Nortel.