Tre EU-dommer får konsekvenser for Telenor og Telia

Nkom mener at dommene får konsekvenser for musikkstrømmetjenesten «Music Freedom», et nulltakseringsprodukt som Telenor og Telia tilbyr i det norske markedet, fremgår det av en melding fra Nkom onsdag.

«Nkom har vurdert nulltakseringstjenesten «Music Freedom» basert på domstolens uttalelser og BERECs revisjon av retningslinjene. Vår konklusjon er at «Music Freedom» omfattes av de prinsipielle vurderingene fra EU-domstolen og de reviderte retningslinjene, og derfor må fases ut av det norske markedet», skriver Nkom.

Nkom vil derfor be Telenor og Telia om å avslutte markedsføringen av tjenesten innen utgangen av august 2022, og avslutte berørte sluttbrukeravtaler innen utgangen av året.

(TDN Direkt)