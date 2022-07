Telenor-datter kan gå videre med fusjon

Telenors malaysiske datterselskap Digi, og Axiata Group Berhad, har mottatt en «Notice of No Objection» fra den malaysiske telekomregulatøren, Malaysian Communications and Multimedia Commission (“MCMC”), om å fortsette med den foreslåtte sammenslåingen av Celcom og Digis telekomvirksomheter, opplyses det i en børsmelding.

Meldingen bekrefter MCMCs samtykke til at partene kan gå videre til neste fase av den foreslåtte transaksjonen.

«Gjennomføringen av transaksjonen vil nå være avhengig av godkjenning fra det malaysiske finanstilsynet (Securities Commission), Bursa Malaysia, av både Axiata og Digi-aksjonærer samt andre standard vilkår og betingelser», heter det.

Partene anslår, som tidligere annonsert, en gjennomføring av den foreslåtte fusjonen innen andre halvdel av 2022. Ved gjennomføringen vil Axiata og Telenor begge eie 33,1 prosent hver i det nye fusjonerte selskapet.

Det fusjonerte selskapet har som mål å realisere synergier med nåverdi på rundt 2 milliarder dollar.