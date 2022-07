Har fått grønt lys for milliardinvesteringer

Ice sin nye eier, Lyse, har gitt grønt lys for milliardinvesteringer de neste årene i videre utbygging av nasjonalt 5G-nett, opplyses det i en melding.

Det innebærer 3.200 basestasjoner som skal oppgraderes, og rundt 3.900 nye basestasjoner skal rulles ut.

For generell dekning for mobil vil frekvensbåndene 700 og 800MHz være sentrale. De fleste av basestasjonene vil derimot bli bygget med 700, 800, 1800, og 2100MHz for å sikre både god dekning og kapasitet. I tillegg vil Ice ta i bruk 3,6GHz-båndet på et høyt antall basestasjoner, opplyses det.

Ice har i dag over 700.000 kunder og har hatt positiv kundevekst 28 kvartaler på rad, som er antall kvartaler siden Ice startet å selge mobilabonnement, skriver selskapet.

Lyse har gjennom Altibox og Ice 35,7 prosent av samtlige 4G- og 5G-frekvenser.

Altibox har hittil kun fokusert på tjenester levert over fiber, men med den kommende utbyggingen av 5G-nettet vil fast trådløst bredbånd (FTB) også kunne gi bredbåndskunder over hele landet tilgang til Altibox sine tjenester.

