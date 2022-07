Slo forventingene - må ta enorm nedskriving i Pakistan

Tirsdag var det Telenor sin tur til å legge frem kvartalstall. Fasiten viste en EBITDA før andre poster på 12.501 millioner kroner, som var i tråd med selskapets forventinger. Analytikerne ventet en EBITDA før andre poster på 12.160 millioner kroner. Til sammenligning leverte Telenor en EBITDA før andre poster på 12.253 millioner kroner i fjor.

Selskapet leverte en omsetning på 28 milliarder kroner som er en økning på 0,9 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet økte tjenesteinntektene med 2 prosent. Telenor slo da analytikernes forventninger med omtrent 500 millioner kroner. Analytikerne ventet en omsetning på 27.521 millioner kroner.

I en børsmelding har konsernsjef Sigve Brekke følgende kommentar:

– Halvveis inn i 2022 ser vi at bedrifter og forbrukere i økende grad ønsker å beskytte sine digitale verdier, noe som driver etterspørselen etter våre sikkerhetstjenester i Norden. Jeg er glad for at Telenor fortsatt er en attraktiv partner for kundene våre på deres digitaliseringsreise, sier Sigve Brekke.

Selskapet melder videre om solide resultater i mobilsegmentet og at det er drevet av prisjusteringer som følge av inflasjonpresset samt også økt etterspørsel etter tilleggstjenester.

Enorm nedskriving i Pakistan

Selskapet skriver også i kvartalsrapporten at de gjør en nedskriving på 2,5 milliarder i Pakistan som følge av den makroøkonomiske situasjonen, samt en ugunstig dom i Høyesterett knyttet til en lisensfornyelse.

Øker gjeldsgraden

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at gjeldsgraden økte til 2,2 gangeren fra tidligere 1,9 gangeren fra slutten av forrige kvartal som et resultat av negative valutaeffekter og utbytte utbetalinger.