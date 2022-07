Telenor ønsker å konkludere fiberselskap-vurdering ila. året

Finansdirektør Tone Hegland Bachke sier Telenor ikke ser for seg at de ikke skal eie en majoritet av et slikt selskap.

Det sier hun i et intervju med TDN Direkt tirsdag etter at Telenor la frem tall for andre kvartal 2022 tirsdag morgen.

I forbindelse med førstekvartalsrapporten opplyste Telenor at de vurderte å etablere et selskap for passiv fiberinfrastruktur i Norge. Overfor TDN Direkt sier finansdirektøren tirsdag at selskapet nå er i en evalueringsprosess:

– Vi er nå i en prosess med å vurdere hvordan en slik transaksjonen kan se ut, og vi sonderer også i markedet rundt hvem som kan være potensielle partnere. Det foregår en evaluering, og så vil vi sannsynligvis konkludere i løpet av dette året - om dette er noe vi ønsker å gå videre med eller ikke, sier finansdirektøren.

På spørsmål om Telenor vurderer å selge 40 prosent av selskapets fibereiendeler i Norge, svarer Bachke:

– Vi ser ikke for oss at vi ikke skal eie en majoritet av en slik virksomhet. Det vil være å ta inn en partner eller partnere som kan potensielt ta en minoritetsandel i et slikt selskap.

Høye globale energipriser bidro negativt til Telenors resultat i andre kvartal 2022, og det var i hovedsak Norge og Pakistan som var driverne til energikostnader i kvartalet, samt i mindre grad Danmark-virksomheten. Fremover ser selskapet også høyere energipriser andre steder:

– Utsiktene viser fortsatt ganske høye priser i Norge og Pakistan, og det blir også i økende grad høyere priser andre steder utover i året. Det er bilde vi ser nå, sier hun.

TDN Direkt