DNB og Pareto kutter kursmålet etter tirsdagens tall

Tirsdag presenterte Telenor sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på 5,5 prosent. Telegiganten fikk en EBITDA før andre poster på 12,5 milliarder kroner av en omsetning på 28 milliarder kroner. Samtidig økte gjeldsgraden fra slutten av forrige kvartal som et resultat av negative valutaeffekter og utbyttebetalinger.

Telenor foretok også en nedskriving på 2,5 milliarder i Pakistan som følge av den makroøkonomiske situasjonen, samt en ugunstig dom i Høyesterett knyttet til en lisensfornyelse.

Lavere kursmål

Nå velger både DNB Markets og Pareto Securities å nedjustere sitt kursmål på Telenor samtidig som de gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. DNB markets kutter kursmålet fra 166 til 155 kroner mens Pareto Securities senker kursmålet fra 155 til 150 kroner.

«Veksttrendene var bedre enn ventet i andre kvartal, men driftskostnadstrendene var svakere og netto gjeld høyere enn vårt estimat», skriver DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

Kapitalmarkedsdagen blir viktig

DNB Markets understreker at Telenors kapitalmarkedsdag i september vil være viktig for å gjenopprette tilliten til selskapets kontantstrømvekst og utbyttepolicy på mellomlang sikt. Samtidig velger analytiker Frank Maaø å nedjustere EBITDA-estimat fire prosent for perioden 2023-2024.

Pareto Securities mener det er skuffende at Telenor guider et nytt år uten EBITDA-vekst, men legger til at dette allerede var ventet. Meglerhuset gjør kun mindre estimatendringer etter kvartalspresentasjonen.

Torsdag formiddag omsettes Telenor-aksjen for 120,85 kroner, ned 2 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 169 milliarder kroner.