Telenor gjør endringer i ledelsen

Styret i Telenor Norge har utnevnt Birgitte Engebretsen som ny adm. direktør i Telenor Norge. Hun har over 20 års erfaring fra IT- og telekombransjen og har siden 2020 vært leder for Bedriftsdivisjonen i Telenor Norge. Hun tiltrer den nye stillingen 1. september 2022.

– Telenor står midt oppi tidenes moderniseringsløp og vi har et stort vekstpotensial innen områder som sikkerhet, 5G, IoT og fiber. Trådløst bredbånd og private 5G-nett er bare starten, sier Engebretsen.

I Norden samles alle de fire nordiske forretningsenhetene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under en nyetablert stilling som Norden-sjef, ledet av Petter-Børre Furberg. Tidligere leder for Norden, Jukka Leinonen, gikk av med pensjon i juni.

– Vi forsterker samarbeidet og skaper synergier mellom våre fire nordiske selskap for raskere å utvikle nye tjenester på en effektiv måte, mens Asia vil ha fokus på å bygge skala i partnerskap med andre, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Asia

Selskapets Asia-virksomhet utvikles i en mer selvstendig retning ledet av Jørgen C. Arentz Rostrup. Telenor sitt regionskontor i Singapore styrkes for å støtte fusjonsprosessene i Thailand og Malaysia, samt videreutvikle virksomhetene i Bangladesh og Pakistan.

– Den nye nordiske organisasjonen vil ta oss nærmere kundene og legge grunnlaget for synergier på tvers, og i Asia rigger vi oss for å bygge skala i en stadig mer digitalisert region, sier Brekke.

Infrastruktur

Telenor Infrastruktur skal samle og styrke verdien av Telenors infrastruktur i Norden. Jannicke Hilland, som har vært konsernsjef i kraftselskapet Eviny siden 2015, tiltrer som leder for den nye enheten fra 1. oktober.

I infrastrukturselskapet vil man både finne Telenor Nordic Towers, tårnvirksomheten til mobilnettene i Norden som ledes av Kaaren Hilsen, i tillegg til fiberinfrastrukturselskapet som Telenor nå jobber med å etablere.

Slik blir Telenors konsernledelse:



• Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group

• Birgitte Engebretsen, adm. direktør i Telenor Norge

• Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor Group

• Ruza Sabanovic, teknologidirektør i Telenor Group

• Rita Skjærvik, konserndirektør for HR, bærekraft og eksterne relasjoner

• Petter-Børre Furberg, leder for Telenors virksomheter i Norden

• Jørgen C. Arentz Rostrup, leder for Telenors virksomheter i Asia

• Dan Ouchterlony, leder for den nyetablerte enheten Adjacent Business fra 19. september

• Jannicke Hilland, leder for den nyetablerte enheten Telenor Infrastruktur fra 1.oktober