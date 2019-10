Danske Bank Markets foreslår Adevinta-salg

– Totalt sett synes vi Q3-rapporten er sterk med inntektsvekst på 15 prosent, mens driftsresultatet (EBIT) slår konsensus med ti prosent, skriver Danske Bank-analytiker Erik Ehrenpol Sand.

Adevinta, Schibsteds rubrikkselskap som ble børsnotert i april, hadde inntekter på 165,4 millioner euro i tredje kvartal mot 144,8 millioner i fjor.

Danske Bank tror Adevinta-aksjen vil stige på børsen, men anbefaler salg tross det. Danske Bank frykter at Adevinta vil slite med Digital Service Tax (DST) på det franske markedet.

– Vi ser risikoen for at Adevinta kan bli gjenstand for dobbelt skatt, sier Sand.

Adevinta er, i skrivende stund, opp 5,08 prosent på Oslo Børs. De siste tre månedene har den falt 5,52 prosent.

Sand anbefaler for øvrig kjøp av Norwegian-aksjen, som går til værs , etter at flyselskapet la frem en god kvartalsrapport.