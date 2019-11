Zalaris taper fortsatt penger

Zalaris melder om en omsetning på 190,7 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot 176,2 millioner kroner samme periode i fjor. Driftsresultatet bedret seg kraftig, og var opp til 5,8 millioner i 3. kvartal i år fra minus 5,5 millioner i fjor.

Til tross for et bedre driftsresultat, tapte selskapet fremdeles penger. Resultat etter skatt var minus 6,6 millioner kroner i 3. kvartal, mot minus 7,3 millioner kroner samme periode i fjor.

Resultat per aksje ble minus 0,31 kroner, mot negative 0,36 kroner ved samme korsvei i fjor.

Ser man bort fra urealiserte tap på selskapets obligasjonslån i euro, har Zalaris' resultat økt betydelig sammenliknet med fjorårets 3. kvartal. Utvidet resultat i 3. kvartal 2019 endte på 1,1 millioner mot negative 10,2 millioner ved fjorårets 3. kvartal.

Høy aktivitet i HR-segmentet

Adm. direktør og med-grunnlegger for Zalaris Hans-Petter Mellerud sier i en melding at HR-markedet for tiden opplever høye aktivitetsnivåer primært drevet av selskaper som flytter HR-systemene sine til skytjenester. Likevel er ikke Mellerud bekymret over sin posisjon i markedet.

- Med vårt solide fotavtrykk er vi godt posisjonert til å utvikle vår egen IP, samt integrere disse nye løsningene i ett sømløst tilbud til våre kunder, sier Mellerud.

