Next Biometrics venter halvering i omsetningen

Det vil si at omsetningen faller med nesten 45 prosent på et år. Opplysningen kommer i en børsmelding mandag morgen.

Årsaken til at omsetningen vil falle for fingersensorselskapet er at levering av sensormoduler til en amerikansk tier 1-kunde har redusert. Leveringen til den amerikanske kunden er ventet å synke i fjerde kvartal og videre inn i 2020.

Next Biometrics melder også at de skal ta en lagernedskrivning på cirka tre millioner kroner til en eldre generasjon av sensorer fra varelageret.

Next Biometrics-aksjen gikk sist uke ned 10,2 prosent på Oslo Børs. Til nå i år har den ramlet 81,93 prosent.