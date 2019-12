Uber mister London-lisens

Uber har mistet lisensen i London, hovedstaden i England. Londons transportmyndighet (Transport for London) mener at Uber har flere feil, blant annet flere brudd som påfører sikkerhetsfare for passasjerer.

– Til tross for at vi adresserte noen av disse problemene, har ikke Transport for London tillit til at lignende problemer ikke vil dukke opp igjen i fremtiden, noe som har ført til at vi konkluderer med at selskapet ikke er skikket og skikkelig på dette tidspunktet, skriver Transport for London.

Uber mener avgjørelsen er gal og varsler at de vil anke avgjørelsen. Ifølge Uber har de 3,5 millioner passasjerer og 45.000 sjåførere med lisens.

Uber faller over seks prosent på børsen i New York i førhandelen som følge av nyheten.