Ny storkontrakt for Kongsberg

Tirsdag sikret Kongsberg seg en kontrakt verdt 230 millioner kroner med hæren i Sveits.

Onsdag er en avtale med det tyske forsvarets anskaffelsesmyndighet (BAAIMBw) på plass. Den er verdt 250 kroner.

Kongsberg skal levere anti-drone-systemet Counter Unmanned Aerial System (C-UAS) til det tyske forsvaret, basert på Protector RWS fjernstyrte våpenstasjon.

– Kongsberg er stolte over å ha vunnet den første C-UAS konkurransen og ser frem til et langsiktig samarbeide med den tyske hæren. Med denne kontrakten kombinerer Kongsberg eksisterende og ny teknologi og leverer løsninger til et nytt voksende marked, sier Pål E. Bratlie, direktør for Protech Systems, Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Hittil i år har aksjen gått opp nesten 20 prosent på Oslo Børs.