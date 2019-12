Schibsted kjøper seg inn i Homely til en prising på 100 millioner kroner

Hvorfor skal du betale mellom 400 og 500 kroner pr. måned for en boligalarm, når Homely tilbyr en løsning til 99 kroner pr. måned?

Det spørsmålet har nok vært heftig debattert i møtelokalene til Schibsted Growth de seneste månedene. Onsdag kveld ble det offentliggjort at mediekonsernet spytter inn 12 millioner kroner i Homely, noe som gir en eierandel på 12 prosent.

Transaksjonen priser dermed alarmutfordreren til 100 millioner kroner etter bare ti måneders drift.

Resterende eierandel på 88 prosent tilfaller gründer Nadir Nalbant, noe som gir ham aksjeverdier for 88 millioner kroner.

Kutter mellomledd

Frem til nå har boligalarm-markedet i Norge vært dominert av Sector Alarm og Verisure. Ny teknologi gjør at Homely kan kutte dyre mellomledd som dørselgere og montører.

– Vi kan tilby markedets billigste boligalarm, men når det gjelder sikkerheten er vi kompromissløse. Ved å ta i bruk en moderne teknologiplattform med smarthjem-funksjonalitet kan vi ivareta sikringen mot brann og innbrudd på en smartere og rimeligere måte. Vårt system kommuniserer med en døgnbemannet alarmstasjon, og vi er tilknyttet vaktselskap over hele landet, sier Nalbant.

Få har alarm

Schibsted Growth-sjef Rune Røsten mener at timingen for å gå inn i Homely er god, nå som produktet er lansert og teknologien er på plass.

– Homely er et godt eksempel på hva vi i Schibsted ser etter når vi vurderer selskaper vi kan investere i og vokse sammen med. Nadir Nalbant er en lidenskapelig gründer med verdier vi deler, og vi investerer minst like mye i mennesker som i produkt og teknologi, sier han, og legger til:

– Selskapet har også et verdiforslag som er veldig attraktivt. I dag er det kun 20 prosent av alle husstander i Norge som har boligalarm. Potensialet for at enda flere skal føle seg trygge er med andre ord stort.

Gir kredibilitet

Homely-gründer Nalbant trekker frem at investeringen fra Schibsted tilfører merkevaren kredibilitet.

– Schibsted har unik kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden. De ligger i front digitalt, og har en ekstrem merkevarekunnskap og markedsføringskraft. Kombinert med vår egen erfaring og evne til å bygge selskaper som utfordrer etablerte virksomheter og tankesett, er vi en super kombo, sier han.

Gründerselskapet har inngått distribusjonsavtaler med Elkjøp og Elektroimpotøren, noe som gjør at forbruker kan kjøpe boligalarmen direkte i butikk.

Tidligere i år inngikk Homely en partneravtale med Safe4, som er en avansert digital plattform med sertifisert alarmstasjon.

Høye bøter

Tidligere i år anklaget Konkurransetilsynet Sector Alarm og Verisure for ulovlig prissamarbeid og selskapene fikk til sammen gebyrer på 1,2 milliarder kroner.

I sommer godtok Sector Alarm gebyret, selv om selskapet mente det ikke var gjort noe ulovlig. Noen uker tilbake besluttet Verisure at de ikke vil godta gebyret på 784 millioner kroner, siden de er uenig med Konkurransetilsynets vurderinger.

Den 27. juni i år ble det også kjent at oppkjøpsfondet KKR kjøper 30 prosent av aksjene i Sector Alarm. Finansavisen har tidligere anslått at transaksjonen priser alarmkonsernet til 6,6 milliarder kroner, basert på en EV/EBITDA-multippel på 10.