McDonald's slo forventningene i fjerde kvartal

Hamburgerkjeden McDonald's har lagt frem regnskaper for fjerde kvartal og hele 2019, der det fremgår at hele McDonald's-systemet i regnskapsåret 2019 oppnådde en omsetning på 100,2 milliarder dollar. Det tilsvarer drøyt 913 milliarder kroner, og en vekst på 4 prosent fra året før.

Tallet omfatter salget i alle McDonald's-restaurantene – både de kjeden drifter selv og de som driftes av franchisetagere.

Det globale salget økte med 5,9 prosent på sammenlignbar basis, som ifølge selskapet er den største økningen på mer enn ti år. Internasjonalt var veksten på 6,1 prosent, mens det hjemme i USA ble oppnådd en salgsøkning på 5,0 prosent.

Samlet var McDonald's' egne inntekter i fjor på 21,1 milliarder dollar, som er en flat utvikling fra året før.

Sterkere kvartalstall enn ventet

I fjerde kvartal var det globale salget også opp 5,9 prosent på sammenlignbar basis. Veksten var tregere i USA, på 5,1 prosent, mens den internasjonale virksomheten trakk opp med en 6,2 prosents vekst.

Ifølge MarketWatch var det ventet en global vekst på 5,2 prosent.

McDonald's-konsernets egne inntekter steg 4 prosent til 5,35 milliarder dollar. Ifølge TDN Direkt, som viser til Refinitiv-konsensus, var de ventet til 5,3 milliarder. MarketWatch viser til en FactSet-konsensus på 5,31 milliarder.

Inntjeningen pr. aksje endte på 2,08 dollar, en økning på 14 prosent. Justert for skattefordeler som ble bokført i perioden, var inntjeningen pr. aksje på 1,97 dollar. Ifølge Refinitiv-konsensus var det her ventet et resultat pr. aksje på 1,96 dollar.