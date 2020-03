800 ansatte berøres i Espresso House, 750 permitteres i Nikita

«Vi stenger alle våre 58 avdelinger i hele Norge fra kl. 18.00 i dag 12. mars, til og med 25. mars», skriver Espresso House-sjef Torodd Gøystdal i en epost til sine ansatte og forretningsforbindelser.

Har falt dramatisk

Selskapet er en av de største kaffehus-aktørene i Norge.

«Vi ser at antall besøkende gjester de siste 11 dagene har falt dramatisk og vi er opptatt av å sikre arbeidsplassene på lang sikt», skriver han.

STENGT: Frisørkjeden Nikita. Foto: Finansavisen

«Vi er årlig en møteplass for over 7 millioner nordmenn og over 800 medarbeidere. Akkurat nå er det viktig for samfunnet at mennesker ikke møtes i en periode», heter det videre.

Myndighetenes krav er at man kan opprettholde serveringssteder der det er minst en meter mellom hver kunde. På restauranter og i kaffebarer, er det i praksis helt mulig, hvilket gjør at de fleste stenger dørene.

750 blir permittert i Nikita

Også frisørkjeden Nikita stengte klokken 18 torsdag, etter pålegg fra myndighetene. Det fører til 750 ansatte permitteres umiddelbart, heter det i et skriv fra Hilde Køhler Sommerfeldt, som er etablerings- og konseptsjef Nordic i Raise Gruppen til Virke.

Raise Gruppen er eier av Nikita-kjeden.