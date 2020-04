Færre kunder - økt lønnsomhet

RiksTV økte driftsresultatet med 42 millioner kroner til 53,3 millioner i 2019. TV-distributørens omsetning økte marginalt til 1.320 millioner kroner. Samtidig sank antallet kunder med nærmere 7.000 til 246.470 i fjor.

– Det er en tøff kamp om kundene, sier adm. direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV, og legger til at siste kvartal bød på kundevekst.

Den økonomiske veksten skyldes i vesentlig grad satsingen på distribusjon via fiber og strømmetjenesten Strim, ifølge Franck-Sætervoll.

– I løpet av 2019 inngikk vi avtaler med flere nye fiberleverandører om distribusjon av RiksTV, og vi fikk over 70 prosent flere kunder via fiber i 2019 enn i 2018.

I en tvist med TONO ble RiksTV dømt til å betale 100,5 millioner kroner til TONO for bruk av musikk i kringkastede kanaler i perioden 2009 til 2019. Kostnadene til denne tvisten er fordelt over de to årene 2018 og 2019.

RiksTV eies av TV 2 Gruppen og NRK Aktivum med 50 prosent hver, etter at Telenor solgte seg ut høsten 2019.

