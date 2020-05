Feirer 20-års dag med solid vekst

Zalaris, som leverer lønn og HR-løsninger, kom fredag med tallene for første kvartal som viser inntekter på 201 millioner kroner. Det er en oppgang på 4 prosent fra samme periode i fjor.

Til tross for god inntektsvekst ble det en kraftig svekkelse av resultatet som raste til -48,6 millioner kroner mot 6,3 millioner kroner i fjor.

Tross virussituasjonen har Zalaris opprettholdt kundeforpliktelsene med 75 prosent av de ansatte i hjemmekontor.

Selskapet feirer 20 år i 2020 og grunnleggeren ser tilbake på de 20 årene med begeistring.

- Zalaris feirer 20-årsjubileum! Dette er en tid for ettertanke og takknemlighet for hvor langt vi har kommet siden selskapet startet i 2000, med bare 1 person i Norge. Nå er vi mer enn 800 i 12 land, sier Hans-Petter Mellerud adm. direktør og grunnlegger.

- Selv om dette er enestående tider for oss alle i COVID-19-situasjonen, ser vi også dette som en god tid til å fornye vår identitet og styrke vår følelsen av hensikt som et team for å betjene kundene våre bedre. Vi har oppdatert vårt slagord til: Vi forenkler administrasjon av HR og lønn, og styrker kunder med nyttig informasjon slik at de kan investere mer i mennesker, sier Mellerud.

Zalaris (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 200,6 192,3 Driftsresultat 9,5 6,5 Resultat før skatt -62,5 7,6 Resultat etter skatt -48,5 6,2