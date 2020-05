God vekst for Multiconsult

Selskapets driftsinntekter økte med nesten 50 millioner kroner til 993,6 millioner. Driftsresultatet gikk opp fra 92,5 millioner til 117,5 millioner kroner. Resultat etter skatt økte fra 58,9 millioner til 84,1 millioner.

Multiconsult har en rekordhøy ordrereserve på 3,1 milliarder kroner. Ordreinngangen var på 1,31 milliarder kroner i første kvartal.

Grethe Bergly, administrerende direktør i Multiconsult, sier selskapet går inn i en usikker tid grunnet coronakrisen, men roser de ansatte for innsatsen. Hittil er selskapet lite påvirket av viruset. Men Multiconsult tar høyde for at det blir rammet mer fremover.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen