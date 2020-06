LEGGER KORTENE PÅ NY: – Ambisjonen for Apriil er å skape Norges mest spennende kreative miljø. Vi skal vise kundene våre at vi står for oppriktighet og gjennomføringskraft, sier Magnar Øyhovden, konserndirektør i Media Bergen (til høyre). Til venstre konsernsjef Ove Grønnevik. Foto: Apriil