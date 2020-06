Stordalen kjøper seg opp i PR-byrå

Da Storm Communications ble startet våren 2018, var selskapet eid 50/50 av PR-byrået Kruse Larsen og Petter Stordalens Strawberry-system. Etterhvert kom Marius Parmann og Per Valebrokk, henholdsvis daglig leder og rådgiver i Storm Communications, inn på eiersiden.

Nå kjøper Stordalen, Parmann og Valebrokk ut Kruse Larsen, med tidligere Ap-topper Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen i spissen, via selskapet Storm Holdings. På sikt er planen at også andre ansatte skal få eierandeler.

Stordalen har den seneste tiden jobbet hardt med å redde den kriserammede hotellgruppen Nordic Choice, men avtalen om å kjøpe ut Kruse Larsen ble gjort allerede i februar.

– Driften i Choice har lite å si for vår del. Selskapet står på kundelisten vår, og vi jobber tett med dem, men de er ikke våre største kunder. På et mer emosjonelt plan synes vi naturlig nok det er en trist situasjon for Choice, ettersom dette er folk vi kjenner godt, sier medeier og daglig leder Marius Parmann.

Storm Communications (mill.kr.) 2019 2018 Driftsinntekter 18 6,5 Driftsresultat 2,5 0,6 Res. før skatt 2,5 0,6 Årsresultat 1,9 0,5

Dobling av ansatte

Prisen er foreløpig ukjent, men i fjor omsatte Storm Communications for nær 18 millioner kroner. Det var en økning på nesten 180 prosent, fra rundt 6,5 millioner året før. Ifølge Parmann er selskapet et av de raskest voksende i bransjen.

Samtidig gikk resultatet etter skatt fra like under en halv million kroner til 1,9 millioner. Overskuddet går imidlertid ikke ut til eierne, men tilbake i selskapsstrukturen.

– Vi har investert i eget byrå og i et teknologiselskap, Storm 121, og har ikke utbetalt utbytte for 2019, forklarer han.

I løpet av fjoråret doblet selskapet antallet ansatte. Lønnskostnadene skjøt dermed i været, og endte på 7,6 millioner kroner. Nær to av disse gikk til daglig leder.

– Vi er definitivt konkurransedyktige på lønn. Det har vært viktig for oss og for Stordalen å skaffe de beste folkene, og det koster penger, sier Parmann.

Ingen permittering

For i år er planene om ytterligere vekst lagt på is, ikke overraskende er også Storm Communications preget av coronakrisen. Likevel melder selskapet om «god fart i butikken», blant annet med en rekke krisehåndteringsoppdrag. Dermed har Storm Communications så langt sluppet å permittere noen av de syv ansatte, og selskapet har heller ikke kuttet i lønn, grep enkelte konkurrenter som Geelmuyden Kiese og First House har valgt.

Selskapet opererer med åpen kundeliste, og har for eksempel Coop, PwC, HBK Holding, Fredensborg, Lindorff, Toyota og Antler i porteføljen.

– Kundene våre er en blanding av store og små virksomheter, der oppdragene varierer etter behovene de har, sier Parmann.

Også Formuesforvaltning, Selvaag Bolig og Bank Norwegian benytter tjenester fra PR-byrået.