FSN kjøper Håndverksgruppen og 31 andre selskaper for hundrevis av millioner

I et klima med hjemmekontorer, unntakstilstander og selskaper i coronakrise tar oppkjøpsfondet FSC Capital V frem sjekkheftet og kjøper ikke mindre enn 31 bedrifter. Samtidig danner det Norges største konsern innenfor maling, mur og gulvarbeid.

FSN kjøper nå 30 av de 44 medlemmene i Håndverksgruppen (HG), som ble etablert i 2012, mens de resterende 14 fortsetter som selvstendige medlemmer i gruppen.

I tillegg kjøpes HG, som vil bli den nye konsernspissen, i en transaksjon som ifølge FSN-partner Erik Nelson mildt sagt var krevende:

– Det å kjøre 31 parallelle løp var tøft, og er den mest kompliserte transaksjonen vi noensinne har gjennomført.

Nedstengningen av Norge i midten av mars førte i tillegg til at selve transaksjonen ble satt på pause i noen uker.

– Men vi har heldigvis hatt et utrolig godt samarbeidsklima gjennom hele prosessen, sier Nelson til Finansavisen.

Kjøper 80 prosent

HG-konsernet utfører all slags overflatebehandlinger hvor hovedtyngden er på maling, men selskapene er også store innen mur, flis og gulv. Samtlige selskaper har egne navn og logoer, som også vil bestå i det nye konsernet.

Ifølge Nelson skal «malerbransjen» være svært lite konsolidert, med mange små aktører.

– Dette er den største konsolideringen i bransjen noensinne, sier han.

– Hvordan ser tallene ut?

– Omsetningen er på 1,1 milliard i 2019, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 100 millioner, sier han.

GIR GASS: Toppsjef Frode Strand-Nielsen i FSN Capital. Foto: Iván Kverme

Begge partene er enige om å holde salgssummen konfidensiell, men etter det Finansavisen erfarer vil det ikke være usannsynlig å bruke en EBITDA-multippel på 6-7x, som igjen kan antyde at FSN måtte bla opp mellom 600 og 700 millioner for å få kloa i HG.

– Hvor stor andel kjøper dere?

– Vi vil eie rett under 80 prosent. Alle de 30 selgerne er med videre, og vil reinvestere og kontrollere de siste 20, sier FSN-partneren.

Robust bransje

Hvor mye penger FSN går inn med utover kjøpesummen vil Nelson imidlertid ikke utdype.

– Men vi vil ha en veldig solid balanse, sier Nelson.

FSN Capital V kjøpte i november aksjemajoriteten i tre IT-selskaper og tyske iMPREG Group for omtrent 2 milliarder kroner. I disse oppkjøpene var gearingen på 50 prosent, men i denne transaksjonen benytter fondet kun cash.

– Har coronakrisen hatt en innvirkning på kjøpesummen?

– Nei, den ble vi enige om for lenge siden. HGs kjerneområder i denne bransjen er ikke veldig syklisk, sier han.

Han er derfor ikke nevneverdig bekymret for at viruset og børsuro vil ødelegge investeringen over tid.

– Flere av selskapene vi har kjøpt har over 100 års historikk, og har overlevd kriger, sier Nelson, og fortsetter:

– Men vi starter med en robust balanse og har på de lange brillene.

Utelukker ikke utlandet

Når en aktør som FSN gjør et oppkjøp, eller 31, er en kraftig omsetningsvekst nesten alltid målsettingen.

Det norske markedet skal ifølge FSN-partneren være på 20 milliarder kroner, hvor målet er å tredoble omsetningen til 3 milliarder kroner innen noen år.

– Innebærer det flere oppkjøp?

– Det kan godt tenkes, sier Nelson.

– I utlandet også?

– I første omgang her til lands, men det svenske markedet er nokså likt det norske, så det kan ikke utelukkes på sikt, sier Nelson, som selv har jobbet mange år i Sverige.

– Men ambisjonene på sikt er jo å bli en nordisk aktør.

Skal ta markedsandeler

HG har i dag mange større rammeavtaler med både sykehus og kommuner, i tillegg til private eiendomsbesittere av både kontorbygg og butikker.

– 60 prosent av oppdragene er rehabilitering mens 40 prosent er nybygg, sier styreleder Børge Grindhagen.

Grindhagen er veldig fornøyd med å få FSN Capital som ny majoritetseier, og ser store fordeler med å bli et konsern med «tett samarbeid kombinert med sterk lokal forankring».

– Vi var 11 selvstendige bedrifter som startet HG i sin tid. I dag er vi en av de ledende aktørene i bransjen, sier han, og legger til:

– Sammen skal vi nå bygge videre på den sterke kulturen i gruppen for å sikre arbeidsplasser og ta nye markedsandeler.