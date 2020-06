Både inntektene og underskuddet øker for Foodora

TRÅKK MED TAP: Foodora tapte over 50 millioner kroner i Norge i fjor.

– Vi oppnådde målene våre for vekst i 2019, og er glade for at så mange nordmenn nå har tilgang på oss. Vi holdt løftet om å være en god og seriøs arbeidsgiver i plattformøkonomien. I tillegg flyttet vi kontaktsenteret vårt hjem til Norge og nye lokaler midt i Oslo sentrum, sier daglig leder i Foodora, Elisabeth Myhre.

– Ikke gjort over natten

Årsregnskapet til Foodora er preget av ekspansjonen til seks nye byer, investeringer i kapasitet for å håndtere vekst og den historiske tariffavtalen i 2019.

Selskapet opplever nå økt etterspørsel etter tjenestene i coronakrisen.

Driftsinntektene i 2019 var 145,7 millioner kroner, en oppgang på 35,5 prosent fra 107,7 millioner kroner i 2018.

Årsresultatet ble et underskudd på 53,6 millioner kroner, ned fra et underskudd på 11,2 millioner i 2018.

– Vi etablerte oss i Norge i 2015. Det er ikke gjort over natten å etablere en ny tjeneste og nye forbruksmønster, men vi ser på veksten vår og omsetningsveksten til restaurantene vi jobber med at det lykkes. Årsresultatet er som forventet, og vi har en tydelig strategi frem mot lønnsomhet. Vi er heldige som har langsiktige eiere som har satset, og satser, helhjertet videre på Norge, sier Myhre.

Utvidet til nye byer

Foodora utvidet i 2019 til seks nye byer; Kristiansand, Sandnes, Tromsø, Lillestrøm, Drammen og Fredrikstad, og passerte over 1000 restaurantpartnere i løpet av året.

Så langt i 2020 har selskapet fortsatt ekspansjonen til å inkludere Heimdal og Fyllingsdalen, startet opp i Sarpsborg, samt utvidet leveringsområdet i Oslo kraftig.

Til høsten venter flere byer.

– Vi er glade for at så mange nordmenn nå har muligheten til å bestille Foodora hjem på døren. Dette har vært spesielt viktig nå under coronakrisen, hvor vi også har kunnet bidra til å gi restauranter muligheten til å holde driften i gang, sier Myhre.