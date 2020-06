Lars Thomas (28) og Hans Fredrik Ingeberg er neste generasjon i utleiefirmaet Hibas

– Som 18-åring var det nok litt flaut å komme på stranda for å vaske utedasser. Men jeg har i hvert fall lært at det gir penger i kassen, og at nøkkelen til lønnsomhet i enhver bedrift handler om å finne en nisje, sier Hans Fredrik Ingeberg (31), prosjektleder og styremedlem i utleieselskapet Hibas.

Kort og godt lever vi av det andre driter i Erik Ingeberg, Hibas

Sammen med broren Lars Thomas Ingeberg (28) og faren Erik Ingeberg (66) viser han Finansavisen rundt på tomten i Bærum der de flyttbare toalettene står lagret ute.

Det skal ha vært keiser Vespasian som kom med utsagnet «Penger lukter ikke». Det var svar på kritikk for at staten la avgift på de offentlige pissoarene i Roma.

Samme leveregel har åpenbart Hibas-familien.

– For de aller fleste er Hibas ensbetydende med dassene våre. Kort og godt lever vi av det andre driter i, sier faren Erik Ingeberg.

Startet med kraner og kompressorer

Hibas startet som et tradisjonelt utleiefirma av maskiner og utstyr til bygge- og anleggsbransjen, med blant annet kraner og kompressorer i sortimentet.

Erik Ingeberg overtok bedriften fra faren etter å ha jobbet med shipping i London, og begynte spesialiseringen av selskapet på 1980-tallet.

Opprinnelig var Erik Ingebergs to brødre med – nå er han alene på eiersiden.

– Vi fant ut at det ble for mange områder å satse på, så vi gikk over til å spesialisere oss på brakker, flyttbare bygg og spesialbygg til skoler, barnehager og forskning, sier han.

Få år etter at han hadde forlatt shippingjobben i den britiske hovedstaden, reiste Ingeberg rundt fra byggeplass til byggeplass på Østlandet.

Der prøvde han å overbevise byggeledere om å gå over til utleietoaletter.

– Konkurrenten var et hull i bakken og en planke til å sitte på, sier han.

«Penger lukter ikke»

I dag er Hibas Norge største på utleie av toaletter. Selskapet sitter på et veritabelt toalett-imperium med 1.500 flyttbare toaletter.

Rundt 60 prosent av omsetningen i Hibas kommer fra utleie av toaletter til festivaler, byggeplasser, konserter og idrettsarrangementer.

Det resterende kommer fra utleie, rigging og vedlikehold av øvrige flyttbare bygg og brakker, med stat og kommuner som viktige kunder.

Det kommende året regner med faren med å begynne på generasjonsskiftet, som vil resultere i at de to sønnene overtar eierskapet i familiebedriften. Moren Nina Øwre Ingeberg gikk bort i 2017.

Hans Fredrik begynte i bedriften i 2001 som servicemedarbeider, og i 2012 gikk han inn i administrasjonen.

Deretter har han tatt utdannelse på BI, og han er i dag ansvarlig for administrasjon, personal og økonomi.

Lars Thomas er prosjektleder og utdannet byggingeniør. Han har jobbet fulltid siden 2017.

– Vi er vokst opp her, så det faller veldig naturlig å skulle overta etterhvert. Vi har tidlig fått ansvar for store prosjekter, sier Hans Fredrik.

– Det som appellerer mest med jobben, er at ingen dag er lik, sier Lars Thomas.

Tapte 30 millioner på rettssak

Omsetningen i Hibas er i dag kraftig redusert etter toppåret 2016. Det skyldes dels at selskapet er blitt oppdelt i et drifts- og et eiendomsselskap, og dels at 2016 hadde en unormalt høy omsetning som følge av en engangsleveranse av et bygg.

VEKSTAMBISJONER: – De kommende årene tar vi sikte på å vokse, sier daglig leder Erik Ingeberg (bak). Til venstre Lars Thomas Ingeberg, til høyre Hans Fredrik Ingeberg. Foto: Anders Horntvedt

– 2016 var et bra år med mange prosjekter, men ett av dem endte i en rettstvist, sier Erik Ingeberg.

Rettstvisten med kunden, Sykehuset i Vestfold, endte med en dom i lagmannsretten i disfavør av Hibas. For bedriften kom regningen på 30 millioner kroner, innbefattet saksomkostninger og salær til advokatfirmaet Glittertind.

Nå mener Erik Ingeberg at bedriften er tilbake på rett kjøl.

– De kommende årene tar vi sikte på å vokse. Vår plan er å utvikle oss i fylkene rundt omkring på Østlandet, og da særlig i Østfold og i kystkommunene nedover mot Kristiansand, sier han.

Hibas (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 50,2 39,2 Driftsresultat 5,3 1,7 Resultat før skatt 2,8 0,1 Årsresultat 1,6 0,3 Eier før generasjonsskifte: Erik Ingeberg via Hibas Holding. Tallene for 2019 gjelder for konsernselskapet Hibas Holding.

Det merkes både på ordre- og lommeboken at coronaviruset har sørget for å avlyse det meste som innebærer ansamling av store folkemengder.

– Vi merker en nedgang, helt klart. Vi har mistet de store festivalene og idrettsarrangementene, men samtidig merker vi en viss økning på byggeplassene, som legger vekt på bedre hygiene, sier Erik Ingeberg.