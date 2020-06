VEKST UNDER CORONA: – De siste månedene har vært blant de mest produktive, lønnsomme og spennende vi noensinne har hatt. Faktureringene har rett og slett skutt i været, og vi har økt både topp- og bunnlinje under corona, sier daglig leder Egil Stene-Johansen (t.v.) i Unfold. Her sammen med Kai Holmberg, strategiansvarlig i Unfold. Foto: Morten Harnang