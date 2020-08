Viking Redningstjeneste reddet seg selv

RYDDER OPP: Viking kvitter seg med obligasjonsgjelden. Her konsernsjef Morten Thorsrud i If (t.v.) og konsernsjef Hans Petter Semmelmann i Viking.

RYDDER OPP: Viking kvitter seg med obligasjonsgjelden. Her konsernsjef Morten Thorsrud i If (t.v.) og konsernsjef Hans Petter Semmelmann i Viking. Foto: If

I fjor omsatte Viking Redningstjeneste for 862 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat på 37 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderer en avskrivning av immaterielle eiendeler på 45 millioner.

Gjeldsbelastningen var imidlertid på 1 milliarder kroner, som ga skyhøy finansieringskostnad. Nesten 10 prosent av omsetningen i 2019 gikk med til rentekostnader, noe som følgelig ga blodrøde tall.

Siden 2013 er det akkumulerte underskuddet på 351 millioner kroner. Det gir et snitt på 44 millioner kroner i årlig tap.

Viking Redningstjeneste (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 861,9 773,9 Driftsresultat 37,4 2,8 Rentekostnader 72,7 67,9 Resultat før skatt −33,9 −64,9 Årsresultat −20,4 −54,1

Ny eier

Allerede i slutten av november ble det klart at forsikringsselskapet If ønsket å kjøpe 100 prosent av aksjene i Viking. Transaksjonen ble gjennomført tidlig i januar etter at konkurransemyndighetene i Norge og Sverige ga tommel opp.

Kjøpesummen var 1,2 milliarder kroner, og det ga en EV/EBITDA-multippel på 11.

– Vi er veldig fornøyde med å ha gjennomført en vellykket transaksjon. Etter å ha vært eid av oppkjøpsfond i 12 år, på godt og vondt, er det helt fantastisk for selskapet å avslutte den reisen, sier Hans Petter Semmelmann, konsernsjef i Viking Redningstjeneste.

Å være eid av et oppkjøpsfond medfører ofte høy gjeld i selskapet. Slike eiere har tradisjon for å gjøre «leveraged buy-outs», der oppkjøp i stor grad finansieres av gjeld.

Etter noen år selges selskapene videre, gjerne med en pyntet EBITDA. Resultatet som inkluderer rentekostnader, males sjeldent på husveggen.

For Viking resulterte dette i obligasjonslån på tilsammen 754 millioner kroner, fordelt på et norsk og et svensk lån. If identifiserte raskt den dyre obligasjonsgjelden som et problem, og innløste all utestående obligasjonsgjeld i april.

– Det første vi så på med If, var å etablere en mer langsiktig og bærekraftig kapitalstruktur. Obligasjonsgjelden var veldig høy, så dette var helt nødvendig, sier Semmelmann.

Reduserte renter

– Hvordan er innløsningen av obligasjonsgjelden finansiert?

– Spesifikke tall kan jeg ikke gi ut, men gjelden er betydelig redusert. Obligasjonene ble innløst med både ny egenkapital og et nytt banklån. Banklånet har også en lavere rente enn obligasjonene hadde. I sum vil dette gi betydelig lavere rentekostnader, sier Semmelmann.

– Vil dette føre til at dere kan levere positive bunnlinjer fremover?

– Det forventer vi. Det kommer nok ikke til å skje i 2020, men i 2021 håper vi å se positive resultater som følge av restruktureringen, svarer Semmelmann.



Sterk omsetning

– Vi så et umiddelbart fall i aktiviteten i Norge og Sverige på 15 prosent da myndighetene iverksatte coronatiltak, men det tok seg raskt opp igjen. Allerede i april var fallet redusert til kun 5 prosent. For året som helhet er det ingen stor forskjell fra 2019, sier Semmelmann.

– Selv om omsetningen har klart seg bra, opplever vi at marginen er lavere. Dette kommer av at oppdragene vi utfører har skiftet bort fra tjenester med høy margin, for eksempel rykker vi mindre ut til tungtransport, fortsetter han.

Viking har nylig flyttet sitt kundesenter til Spania og har i dag 120 norske og svenske medarbeidere, som svarer på 80 prosent av kundesamtalene til Viking i Spania. Her besvares cirka 1,2 millioner samtaler årlig.

– I Spania fikk vi dispensasjon fra myndighetene slik at halvparten av staben kunne jobbe fra kontoret. I mars og april var det hektiske dager, da senteret håndterer reiseforsikringsvakttelefonene for flere forsikringsselskaper, sier Semmelmann.

Fremdeles et eget selskap

– Både vi og If er helt klare på at vi skal fortsette driften som et selvstendig selskap, og vi er helt avhengig av oppdragene vi mottar fra andre kunder enn If, forteller Semmelmann.

Finansavisen skrev i februar 2019 at flere av Vikings franchisetagere slet med å få betalt fra selskapet.

– Hvordan ligger betalingene til franchisetagerne an i dag?

– Det er ikke et problem lenger. Vi har nå en helt annen likviditet som følge av restruktureringen og en ny, sterk eier i If. I dag er det meste av betalingene helt à jour, svarer Semmelmann.