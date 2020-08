Zalaris snudde minus til pluss - vil betale utbytte

Zalaris leverte en inntektsvekst tilsvarende 5,8 prosent i andre kvartal, sammenlignet med andre kvartal i fjor. Driftsmarginen gjorde samtidig et markant hopp på 71,6 prosent.

Resultatet etter skatt snudde fra minus til pluss og steg med 25,7 millioner kroner.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at coronakrisen har gjort at det har blitt signert færre nye kontrakter, men at ordrereserven samtidig er god. Fremover ser det likevel vekst på grunn av fokus på blant annet ytterligere digitalisering.

Kostnadsreduksjoner har hatt en positiv effekt på driftsmarginen og styrket kontantstrømmen.

Resultat pr. aksje beløp seg til 1,14 kroner, mot -0,17 kroner i samme periode i fjor. Basert på dette, så vil styret foreslå et utbytte på minst 0,5 kroner pr. aksje for 2020.

Se hele kvartalsrapporten her.

Zalaris (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 198,4 187,5 Driftsresultat 7,4 4,4 Resultat før skatt 27,1 -4,3 Resultat etter skatt 22,4 -3,3