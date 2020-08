Fremtind kjøper bompengeselskap

– Det vil kanskje være overraskende for noen at det er et forsikringsselskap som går inn og kjøper utstedervirksomheten til Fjellinjen. Bilforsikring er en veldig viktig del av vår virksomhet, og vi ser at kundenes transport- og betalingsvaner endrer seg raskt, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind Forsikring.

Forsikringsselskapet er eid av Sparebank 1 og DNB. Nå håper både Fremtind og dets eiere at oppkjøpet av Fjellinjen Utsteder AS, som ble klart onsdag morgen, kan lokke kunder til å kjøpe forsikring gjennom bankene i stedet for i nisjeforsikringsselskapene.

– Det ble lagt om til at forsikringsselskapene skulle kreve inn veiavgiften, dermed har vi allerede ansvaret for en større del av hverdagsøkonomien knyttet til bil. Gjennom dette oppkjøpet kan vi ytterligere forenkle økonomien rundt bilbruk, ved å gjøre det lettere for kundene å kjøpe bombrikker og gjennomføre betaling av bompasseringer, mener Grotmoll.

Fra regionalt til nasjonalt

Hun vil ikke avsløre hva Fremtind skal betale for Fjellinjens utstedervirksomhet. Bomselskapet er et av fem i Norge, men er størst i klassen. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som sitter på eiersiden.

– Hvordan finansieres oppkjøpet?

– Vi er eid 65 prosent av Sparebank 1 og 35 prosent av DNB, og i tillegg til å finansiere oppkjøpet gjennom å gå inn med egne midler fra selskapet vil vi få kapitaltilførsel fra eierne, sier konsernsjefen.

Kundene holder stort sett til på Østlandet, nærmere bestemt i Oslo og Viken, men Grotmoll håper å tiltrekke seg bomkunder fra hele landet.

– At man kan bruke bombrikker hvor som helst i Norge gjør at vi går fra et regionalt marked til et nasjonalt. Hvis en av utstederne klarer å tilby bedre løsninger enn de andre kan det gi kunder som ikke er fra det regionale nedslagsfeltet, tror hun.

Kan forenkle og kutte

Det er myndighetene som setter prisen på bompasseringer. Med andre ord vil ikke Fremtinds kunder kunne nyte lavere priser kun for dem. Men Grotmoll mener det kan være muligheter for å gi abonnementskundene enda større rabatt.

– Allerede i dag får man rabatt gjennom bompengeabonnementet, på rundt 20 prosent. Hvis vi klarer å forenkle betalingsmekanismene og kutte kostnadene rundt dette kan man se for seg at det kan gi ytterligere fordeler, mener hun.

– Vi er helt sikre på at vi kan forenkle hverdagsøkonomien knyttet til bilhold, ettersom vi sammen med bankene allerede er vant til å håndtere store mengder transaksjoner, sier Fremtind-sjefen.